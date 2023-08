Barcelona está de olho em Matías Segovia, do Botafogo

O Barcelona está interessado em Matías Segovia, do Botafogo. Apesar de ainda não ser titular no time comandado pelo técnico Bruno Lage, o jovem paraguaio de 20 anos teve boas atuações quando deixava o banco de reservas e segundo informações do jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’, chamou a atenção dos olheiros do Barça.

Ainda de acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona começou a acompanhar o jogador desde o Mundial Sub-17 de 2019, realizado no Brasil, quando Matías ajudou a equipe paraguaia a chegar às quartas de final, eliminando a Argentina, que tinha o meio-campista Enzo Fernández. Além disso, ele também representou o Paraguai no Sul-Americano Sub-20.

O ‘Segovinha’ rapidamente caiu nas graças da torcida do Botafogo e com apenas 163 centímetros e 54 quilogramas, demonstrou muita qualidade técnica. O Barcelona está de olho em sua evolução tanto esportiva quanto física, e mantém um acompanhamento cuidadoso para avaliar seu desenvolvimento.

Ao mesmo tempo, Lyon e Crystal Palace também já manifestaram interesse no jogador.

