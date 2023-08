Felipão consegue efeito suspensivo vai comandar Atlético-MG contra o São Paulo

O técnico Felipão, do Atlético-MG, teve sua punição suspensa e vai comandar a equipe no jogo contra o São Paulo, neste domingo (6), pelo Brasileirão. Ele havia sido punido com dois jogos de suspensão após ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STDJ) por causa de sua expulsão e reclamações durante a partida contra o América-MG.

O Galo entrou com um pedido de efeito suspensivo logo após a decisão, e conseguiu o recurso no sábado. O julgamento aconteceu por causa da expulsão e às reclamações do treinador neste mesmo jogo. Ao mesmo tempo, Felipão já cumpriu uma partida de suspensão automática no jogo contra o Corinthians e teria mais uma para cumprir.

A denúncia contra Felipão teve base no artigo 243-F, que trata de ofensas à honra de alguém. O primeiro parágrafo da punição menciona que, se a ação for praticada por um atleta, treinador, médico ou membro da comissão técnica, contra membros da equipe de arbitragem, a suspensão mínima será de quatro partidas.

Além de Felipão, os jogadores Hulk e Rodrigo Caetano também tiveram seus nomes na pauta do STJD na última sexta-feira (4). Dessa maneira, o atacante acabou absolvido e apenas advertido.

Semana decisiva para futuro de Felipão

O Atlético-MG não vence há 10 jogos, sendo nove deles sob o comando de Felipão. Desde que assumiu a equipe em junho, o time ainda não conquistou uma vitória. Dessa forma, o Galo viaja para São Paulo neste sábado (5) e ficará concentrado até quarta-feira (9), quando enfrentará novamente o Palmeiras pelo jogo de volta da Libertadores. No jogo de ida, o Atlético-MG perdeu por 1 a 0 no Mineirão.

