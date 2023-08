Cruzeiro x Botafogo: onde assistir, arbitragem e escalações

Cruzeiro e Botafogo prometem protagonizar mais um duelo emocionante. As equipes se enfrentam neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, em, Belo Horizonte), pela 18ª rodada do Brasileirão. O Cabuloso, com 23 pontos, busca uma vitória dentro de casa para se manter na parte de cima da tabela. Já o Glorioso, por outro lado, quer um triunfo como visitante para permanecer disparado na liderança isolada do campeonato. Afinal, entrou nesta rodada com 43 pontos, 12 à frente do vice-líder.

Onde assistir

Os canais SporTV e Premiere transmitem a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Cruzeiro

A Raposa, por sinal, não vive um bom momento. Afinal, os jogadores mineiros conquistaram apenas uma vitória nos últimos cinco jogos disputados no Brasileirão. No entanto, Pepa deposita confiança na eficiência de Mateus Vital e de Gilberto, no ataque, para sair vencedor no Mineirão. O treinador, contudo, terá desfalques importantes. O goleiro Rafael Cabral e o atacante Wesley foram advertidos com três cartões amarelos na rodada passada. Assim, estão suspensos. Wesley é reserva, mas Cabral, homem-chave do time. No seu lugar entrará Anderson.

Como chega o Botafogo

Depois de vencer de virada o Guaraní/PAR na Sul-Americana, os jogadores alvinegros chegam confiantes em Belo Horizonte. O Glorioso, afinal, vem colecionando vitórias nos últimos meses e está com 12 pontos de vantagem no Brasileirão. Bruno Lage apostará mais uma vez nas qualidades de Eduardo e Tiquinho Soares para, assim, conquistar mais um importante resultado fora de casa no campeonato.

CRUZEIRO X BOTAFOGO

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 06/8/2023, 18h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Anderson; Palacios, Neris, Castan e Marlon; Filipe Machado, Jussa, Matheus Pereira, Mateus Vital e Bruno Rodrigues; Gilberto. Técnico: Pepa.

CORINTHIANS: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Gustavo Sauer, Eduardo e Victor Sá; Tiquinho Soares. Técnico: Bruno Lage.

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Rafael Traci (SC)

