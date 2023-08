Santos marca no fim e empata com Athletico-PR no Brasileirão

Na partida de abertura da 18ª rodada do Brasileirão, o Santos buscou o empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR, neste sábado (5), na Vila Belmiro. Marcos Leonardo converteu um pênalti marcado com auxílio nos acréscimos do segundo tempo e evitou a derrota para os donos da casa. Antes, Pablo aproveitou assistência de Fernandinho no primeiro tempo para abrir o placar.

No entanto, o Peixe voltou a ter uma atuação ruim, chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória na Série A e está cada vez mais perto da zona de rebaixamento. O Furacão, por sua vez, foi para campo com um time misto e teve um empate com gosto de derrota. Após controlar praticamente toda a partida, uma mão na bola de Thiago Heleno estragou os planos do time paranaense em entrar no G-6 nesta rodada.

Com o resultado, o Santos chegou aos 18 pontos em 18 jogos e segue na 15ª posição. Dessa maneira, o Peixe ainda pode ser superado pelo Goiás no decorrer da rodada e se tornar a primeira equipe acima da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Ao mesmo tempo, o empate contra o Furacão acontece um dia após a saída de Paulo Roberto Falcão, que deixou o cargo de coordenador de futebol do Santos. O profissional pediu para deixar o clube nesta sexta-feira (4), após a divulgação de uma denúncia de importunação sexual por parte de uma funcionária do condomínio residencial onde mora, no litoral paulista.

O jogo

O Santos não fez um grande primeiro tempo e viu o Athletico levar a vantagem para o intervalo. A estratégia do time paranaense funcionou e a equipe foi muito segura defensivamente. Ao mesmo tempo, em que deixou o Peixe com a bola na maior parte do tempo, soube aproveitar os erros do time paulista para abrir o placar. O gol do Furacão veio após um erro da defesa do Santos, que deixou Pablo livre para aproveitar assistência de Fernandinho e fazer 1 a 0. O Athletico ainda quase marcou o segundo gol, mas a cabeçada de Madson foi bem defendida pelo goleiro João Paulo. Ao mesmo tempo, o Santos teve dificuldades em criar jogadas e sequer finalizou ao gol adversário.

No segundo tempo, o Athletico manteve a estratégia e deixou o Peixe com a bola. Assim, os donos da casa conseguiram pressionar no campo adversário e as chances começaram a aparecer. O Furacão, por sua vez, apostou nos contra-ataques. No entanto, o técnico Wesley Carvalho fez alterações na equipe e os visitantes se fecharam na defesa para segurar a vantagem. Assim, o ritmo de jogo diminuiu, o Santos tentava criar chances para empatar, mas ainda sem empolgar. No entanto, um pênalti marcado com auxílio do VAR já nos acréscimos da partida foi decisivo para o resultado do jogo. Thiago Heleno colocou a mão na bola dentro da área e o atacante Marcos Leonardo converteu a cobrança.

SANTOS 1X1 ATHLETICO

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 05/8/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Alex, João Basso e Dodô; Rodrigo Fernández (Lucas Braga, aos 19′ do 2t), Dodi (Julio Furch, aos 24′ do 2t), Jean Lucas e Lucas Lima; Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Paulo Turra

ATHLETICO PARANAENSE: Bento; Madson (Khellven, aos 28′ do 2t), Cacá (Zé Ivaldo, aos 29′ do 2t), Thiago Heleno e Vinicius Kauê; Hugo Moura, Fernandinho (Canobbio, no intervalo) e Zapelli (Vitor Bueno, aos 16′ do 2t); Marcelo Cirino (Vitor Roque, aos 16′ do 2t) e Pablo. Técnico: Wesley Carvalho

Gols: Pablo, aos 29′ do 1t (0-1); Marcos Leonardo, aos 49′ do 2t (1-1)

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Lucas Lima e João Paulo (SAN); Victor Bueno e Vitor Roque (CAP)

