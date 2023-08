Bahia x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia recebe o América-MG neste domingo (6), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o jogo ganhou tons dramáticos já que as equipes estão na zona de rebaixamento. O Tricolor de Aço entrou na rodada como o 17° colocado, com 15 pontos, enquanto o Coelho é o penúltimo colocado, com apenas 10 pontos somados.

Onde assistir



O canal Premiere transmite a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Bahia?

O Tricolor de Aço chega para o confronto com o América-MG em péssima fase. Afinal, são oito jogos seguidos sem vencer e o que parecia ser um campeonato tranquilo se transformou numa briga contra o rebaixamento. O Bahia chega à metade da disputa na zona da confusão e precisa melhorar para fugir desta situação. Nas duas últimas rodadas, a equipe empatou sem gols contra o São Paulo e contra o Corinthians. Somando-se os 90 minutos disputados contra o Athletico, o clube já não marca gols há três jogos no Brasileirão.

Como chega o América-MG?

Por outro lado, o Coelho mostra claros sinais de melhora, mas ainda não consegue consistência. Afinal, o time melhorou no ataque e tem superado defesas de alguns dos melhores times do campeonato, mas tem a pior defesa do Brasileirão e não pontua o suficiente para sair da vice-lanterna. Aliás, nos últimos três jogos, o América tem um empate e duas derrotas e não consegue embalar na temporada.

BAHIA X AMÉRICA-MG

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 06/8/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu (Vitor Hugo) e Matheus Bahia; Acevedo, Rezende, Thaciano e Cauly; Ademir e Vinicius Mingotti (Everaldo). Técnico: Renato Paiva.

AMÉRICA-MG: Pasinato; Daniel Borges, Eder, Maidana e Vichiatto; Alê, Martínez, Benítez, Paulino Bóia e Pedrinho; Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-FIFA) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook