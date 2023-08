Suécia x Estados Unidos: onde assistir, escalações, arbitragem

Suécia e Estados Unidos fazem um jogão pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, na manhã deste domingo (6/8), às 6h (de Brasília), no Estádio Retangular, em Melbourne (Australia). As suecas, impecáveis na fase de grupos, com três vitórias e na ponta do Grupo E, tentarão desbancar as atuais bicampeãs mundiais que estão atrás do quinto título. Só que as americanas vão entrar com tudo. Por muito pouco não foram eliminadas por Portugal, terminando em segundo lugar no Grupo E, atrás da Holanda. Dessa forma, querem mostrar que o que rolou na fase de grupos foi um acidente e, vencendo o time sueco, ratificariam o status de favoritas, ao lado da Inglaterra e da Espanha.

Quem vencer fará uma das quartas de final contra o Japão, que venceu a Noruega por 3 a 1. Este jogo será na sexta-feira (11/8), no Eden Park, em Aukland, na Nova Zelândia.

Onde assistir

Os canais Cazé (Youtube) e FifaTV (www.fifa.com) transmitem a partir das 6h (de Brasília). Mas a Cazé já começa a mostrar o ambiente uma hora antes.

Como está a Suécia

Após poupar quase todo o time na vitória sobre a Argentina na última rodada da fase de grupos, o treinador Peter Gerhardsson volta com as titulares para esta partida decisiva. O ponto forte da equipe é o jogo aéreo e a qualidade da zagueira Ilestdt, que já marcou três gols no Mundial e certamente vai dar trabalho para as americanas na bola parada. Blackstenius, que comanda o ataque, é outra muito boa em lances de chuveirinho.

“Tivemos alguns bons resultados contra elas nos últimos dois anos. Estamos confiantes e acho que sabemos como atingi-las, mas vai ser uma partida desafiadora e temos muito respeito por elas”, disse a apoiadora sueca Kaneyrid, acreditando em um bom resultado.

Como estão os Estados Unidos

As americanas não terão uma de suas principais jogadoras. Afinal, a apoiadora Lavelle cumpre suspensão por acúmulo de amarelos. Com isso, Savannah DeMelo deve ser a substituta, o que deve liberar uma das estrelas do time, Lindsey Horan, para buscar o ataque. Alex Morgan deve seguir com uma função mais próxima do ataque. Mas Megan Rapinoe segue no banco. Trinity Rodman (a filha do mito da NBA Dennis Rodman) também deve começar na reserva neste jogo em que todas as americanas pregam total respeito à rival.

“Não seria um grande torneio se não enfrentássemos a Suécia. Sabemos que elas têm uma equipe excelente. Em toda competição em que as enfrentamos é uma luta enorme”, disse a apoiadora americana Lindsey Horan.

SUÉCIA X ESTADOS UNIDOS

Copa Feminina 2023 – Oitavas de final

Data e Horário: 6/8/2023, 6h (de Brasília)

Local: Estádio Retangular, Melbourne (AUS)

SUÉCIA: Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson e Andersson; Angeldal e Rubensson; Rytting Kaneryd, Asllani e Rolfo; Blackstenius. Técnico: Peter Gerhardsson

ESTADOS UNIDOS: Naeher; Fox, Grima, Ertz e Dunn; Demelo, Sullivan e Horan; Williams, Smith e Morgan. Técnico: Vlatko Andonovski

Árbitro: Stéphanie Frappart (FRA)

Auxiliares: Manuela Nicolosi e Elodie Coppola (FRA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)