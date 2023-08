Cuiabá x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo visita o Cuiabá neste domingo (6/8), às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 18ª rodada do campeonato Brasileiro. O Dourado vem em ascensão, após engatar três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, alcançando, na abertura da rodada, a nona colocação da competição. Por outro lado, o Rubro-Negro é o atual vice colocado e não perde há seis jogos no torneio de pontos corridos, deixando vivo a esperança de alcançar o Botafogo na ponta da tabela.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a parti das 20h (de Brasília)

Como chega o Cuiabá?

Para o duelo contra o Rubro-Negro, o técnico António Oliveira deve ter força máxima. Desfalque na vitória sobre o Inter por suspensão, o Jonathan Cafú retorna e deve reassumir a condição de titular no lugar de Wellington Silva, que ocupou a vaga no último jogo. Assim, o único desfalque é o zagueiro Vitão, com uma lesão muscular. Por fim, o treinador não tem outras baixas por contusão ou suspensão e pode mandar a campo o que tem de melhor.

Como chega o Flamengo?

Por outro lado, a grande novidade no time Rubro-Negro é a volta de Pedro. Afinal, o jogador cumpriu suspensão por ato de indisciplina no jogo contra o Olimpia, pela Libertadores e volta a estar à disposição. Aliás, na ausência de Gabigol, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o camisa 9 deve ser titular na equipe. Contudo, o time de Jorge Sampaoli terá os desfalques de Léo Pereira e Filipe Luís. A dupla seguiu treinando somente na academia neste sábado e não será relacionada para o jogo contra o Cuiabá.

CUIABÁ X FLAMENGO

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 06/8/2023, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Raniele, Fernando Sobral e Ceppelini; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley, Pablo (Fabrício Bruno) David Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson, Éverton Cebolinha, Bruno Henrique (Luiz Araújo) e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

Árbitro: Anderson Daronco (RS-FIFA)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR-FIFA) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

