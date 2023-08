Sport vence o Novorizontino e é líder provisório na Série B

Com gol solitário de Felipinho, o Sport venceu o Novorizontino por 1 a 0, neste sábado (5) e assumiu provisoriamente a liderança da Série B do Brasileirão. Na Ilha do Retiro, o triunfo do Leão o fez chegar aos 44 pontos e dormir na ponta da competição. Assim, a equipe seca o Vitória, que joga na segunda-feira, contra o Londrina.

O começo de jogo foi animado, com oportunidades de parte a parte logo nos primeiros minutos. Mas o Novorizontino foi melhorando e esteve perto do gol em duas oportunidades, de Douglas Baggio e Willean Lepu. Posteriormente, chutes de Aylon e Giovane obrigaram Renan a fazer boas defesas. Por outro lado, o Sport passou perto de abrir o placar no fim do primeiro tempo, em chegadas de Juba e Vágner Love.

A partida seguiu equilibrada após o intervalo, com o Novorizontino levando perigo em disparo de Lucas Tocantins, que passou perto da trave esquerda. O Sport, apostando mais em contra-ataques, chutava pouco, mas sempre com mais perigo. Numa destas chegadas, aos 24 minutos, Labandeira lançou Felipinho, que soltou uma bomba e venceu o goleiro Jordi, abrindo o placar.

Os visitantes pressionaram e quase empataram numa cabeçada de Jenison, que foi para fora. Tocantins, batendo mais uma vez de longe, fez o goleiro Renan defender, na última chegada dos paulistas. Assim, a torcida saiu da Ilha do Retiro feliz da vida com mais uma vitória rubro-negra na Série B.

