Com um a menos, Inter arranca empate do Corinthians em casa

Na noite deste sábado (5), Corinthians e Internacional fizeram um jogo animado e emocionante, pelo Brasileirão, e empataram em 2 a 2. O Timão ficou duas vezes na frente do placar e liderava até os 54 minutos da etapa final. Mas, mesmo com um jogador a menos, o time da casa conseguiu reagir e empatar, com um gol de Luiz Adriano. Assim, o Colorado chega aos 24 pontos, na décima colocação, quatro postos à frente do Timão, que soma 20.

Primeiro tempo

O jogo começou animado e com chutes que perigosos: o Inter passou perto com Bruno Henrique, enquanto Maycon respondeu, pelo Corinthians. Mas o primeiro gol foi do Timão, aos 13 minutos. Em boa trama pela esquerda, Fábio Santos lançou Renato Augusto, que recebeu na área e bateu de chapa; a bola desviou e enganou Rochet. O empate colorado, entretanto, foi quase imediato, quando Matheus Dias enfiou bela bola para Pedro Henrique, que cruzou da direita, Cássio espalmou, mas Bruno Henrique chegou completando para empatar. Os dois times ainda tiveram chances de gol nos acréscimos, mas erraram o alvo.

Segundo tempo

O Inter voltou melhor que o Corinthians, mas tinha dificuldades em penetrar na área rival. Os lances mais perigosos foram mesmo chutes de longa distância. De Pena, que jogou como lateral-esquerdo, ganhou mais liberdade e criou duas oportunidades em disparos longos, mas Cássio os defendeu. Apostando nas jogadas aéreas e contra-ataques, o Timão foi se segurando. Aránguiz também esteve perto da virada, mas novamente o time de Vanderlei Luxemburgo foi cirúrgico. Vera lançou Yuri Alberto, que foi derrubado por Johnny. Pênalti, que Fábio Santos bateu e converteu. O Inter perdeu De Pena, expulso, mas não desistiu. Aos 54, Enner Valencia cruzou na cabeça de Luiz Adriano, que cabeceou no canto e decretou o empate.

INTERNACIONAL 2×2 CORINTHIANS

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 5/8/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet; Igor Gomes, Vitão, Nico Hernández e De Pena; Bruno Henrique, Gabriel, Matheus Dias e Mauricio; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon, Ruan Oliveira e Renato Augusto; Adson, Yuri Alberto e Guilherme Biro. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhãs (RJ-FIFA)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Wagner Reway (PB-FIFA)

Cartões amarelos: De Pena, Bruno Henrique, Johnny, Rochet (INT); Yuri Alberto, Ruan Oliveira, Roni (COR)

Gols: Renato Augusto, 13’/1ºT (0-1); Bruno Henrique, 17’/1ºT (1-1); Fábio Santos (pênalti), 41’/2ºT (1-2); Luiz Adriano, 54’/2ºT (2-2)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.