Goiás faz o dever de casa e vence Fortaleza no Brasileirão

O Goiás conquistou uma vitória muito importante na luta contra o rebaixamento e somou mais três pontos neste sábado (5). O Esmeraldino aproveitou um gol contra do estreante Tobias Figueiredo e venceu o Fortaleza por 1 a 0 nesta 18ª rodada do Brasileirão.

Dessa maneira, o Goiás chegou ao quarto jogo de invencibilidade no Brasileirão e abriu quatro pontos de vantagem para o Bahia, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. O Esmeraldino aparece na 15ª posição, com 19 pontos.

Por outro lado, o Fortaleza segue em 11º, com 23 pontos e vive um momento complicado na Série A. O Leão perdeu o quarto jogo seguido na competição e se distanciou da parte de cima da tabela.

Ao mesmo tempo, além da atuação ruim da equipe, Tobias Figueiredo teve uma estreia infeliz com a camisa do Leão. Isto porque, o zagueiro português se enrolou na pequena área e fez um gol contra no início do segundo tempo.

O jogo

O primeiro tempo na Serrinha foi fraco e com poucas emoções. O Fortaleza teve apenas uma boa chance com Pikachu, mas o goleiro Tadeu fez uma boa defesa. Já o Goiás tentou com Hugo e Edu, com um chute forte e uma cabeçada, mas o goleiro João Ricardo defendeu bem.

A segunda etapa da partida foi mais animada. O Goiás, impulsionado pela torcida, partiu para cima e marcou o gol após uma jogada coletiva confusa na defesa do Fortaleza, resultando em um gol contra de Tobias Figueiredo. O Goiás seguiu em busca de mais, e chegou a ter dois gols anulados pelo VAR, um de Allano por impedimento e outro de João Magno por falta no início da jogada. Por outro lado, o Fortaleza quase marcou com um chute na trave de Marinho em uma cobrança de falta. Os donos da casa responderam com outra bola na trave, desta vez de Allano, mas o placar de 1 a 0 permaneceu até o fim da partida.

GOIÁS 1X0 FORTALEZA

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data e horário: 05/8/2023, às 18h30

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar (Edu, aos 33′ do 2t) e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme (Higor Meritão, aos 35′ do 2t); Anderson Oliveira, Vinícius (João Magno, aos 16′ do 2t) e Matheus Babi (Allano, aos 16′ do 2t). Técnico: Armando Evangelista

FORTALEZA: João Ricardo, Tobias Figueiredo (Dudu, aos 28′ do 2t), Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre (Lucas Crispim, aos 35′ do 2t), Pochettino (Thiago Galhardo, aos 17′ do 2t); Marinho, Yago Pikachu (Machuca, aos 17′ do 2t) e Silvio Romero (Lucero, 17′ do 2t). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Gol: Tobias Figueiredo, aos 7′ do 2t (1-0)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Edu (GOI); Caio Alexandre, Dudu e Lucero (FOR)

