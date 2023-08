Arsenal x Manchester City: escalações e onde assistir

A temporada do futebol inglês começa neste domingo (6) com a final da Supercopa da Inglaterra entre Arsenal e Manchester City, no estádio de Wembley. O jogo é disputado entre o campeão da Premier League e o vencedor da Copa da Inglaterra. Como o Manchester City conquistou ambos os títulos, o Arsenal terá a chance de disputar o troféu por ficar na vice-liderança do Campeonato Inglês.

O Manchester City tenta sua sétima conquista, enquanto o Arsenal é o segundo maior vencedor do torneio, com 16 títulos, os Gunners ficam atrás apenas do Manchester United.

O Arsenal terá os desfalques de Zinchenko e Gabriel Jesus por lesão. Ao mesmo tempo, a expectativa é que o zagueiro Timber e o meia-atacante Havertz apareçam como titulares, devido à nova formação para a temporada. Além disso, nos amistosos de pré-temporada, o Arsenal teve uma derrota por 2 a 0 para o Manchester United e uma vitória por 5 a 3 sobre o Barcelona.

Por outro lado, o City não deve contar com o meia Kevin De Bruyne no início do jogo, uma vez que ele está em recuperação de uma lesão que aconteceu na final da Champions e acabou sendo poupado na pré-temporada. No entanto, o volante Kovacic, que foi contratado nesta janela de transferências, deve começar na equipe de Guardiola. O clube de Manchester teve vitórias sobre o Yokohama, do Japão, e o Bayern de Munique, mas vem de uma derrota para o Atlético de Madrid no último dos três amistosos disputados.

Arsenal x Manchester City

Supercopa da Inglaterra

Data e horário: domingo, 6 de agosto de 2023, às 12h (de Brasília)

Local: Wembley Stadium, em Londres (ING)

Arsenal: Aaron Ramsdale; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães e Takehiro Tomiyasu; Martin Odegaard, Declan Rice e Thomas Partey; Bukayo Saka, Eddie Nketiah e Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias e Manuel Akanji; John Stones e Rodri; Bernardo Silva, Mateo Kovacic, Phil Foden e Jack Grealish; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Árbitro: Stuart Attwell

Assistentes: Tim Wood e Dan Robathan

VAR: Michael Salisbury e Neil Davies

