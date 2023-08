Após expulsão, Auxiliar do Palmeiras esbraveja: ‘Está condicionado’

O primeiro tempo de Fluminense x Palmeiras, no Maracanã, teve um momento que promete causar polêmica nas próximas semanas: a expulsão do auxiliar do Verdão, João Martins. Ele reclamou com o árbitro Ramon Abatti Abel, no fim da primeira etapa, e viu dois cartões amarelos em sequência. Na saída de campo, falou que a arbitragem estava ‘condicionada’, isto é, a favor do time da casa.

“Hoje está condicionado”, disse João, às câmeras do ‘sportv’, com um sorriso irônico, pouco antes de deixar o campo e após reclamar com a arbitragem, apesar de ser contido pelo treinador Abel Ferreira.

Vale lembrar que o auxiliar do Palmeiras já tinha feito reclamações veementes sobre a arbitragem, anteriormente. Foi ele que criticou a CBF, após o empate com o Flamengo, afirmando que o ‘sistema’ não permitiria que o Verdão fosse campeão brasileiro. Ademais, afirmou na altura que via um grande preconceito da entidade com treinadores portugueses, caso dele e de Abel.

De fato, críticas à arbitragem têm sido uma constante no Palmeiras nos últimos jogos. A mulher-forte do futebol do clube, Leila Pereira, tomou a frente destes protestos, impulsionando uma guerra de bastidores que promete se estender pelos próximos dias após as declarações de Martins.

