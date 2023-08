Fluminense vence e ultrapassa o Palmeiras no Brasileirão

O Fluminense derrotou o Palmeiras neste sábado (5) à noite, no Maracanã, por 2 a 1, pela 18ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o Flu passou o Verdão na tabela de classificação, assumindo momentaneamente a terceira posição do campeonato, com os mesmos 31 pontos, mas levando vantagem no número de vitórias. Do lado palmeirense, o jogo ficou marcado por muitos protestos em relação à arbitragem, ainda com bola rolando. Arias e John Kennedy fizeram os gols tricolores, com Gustavo Gómez descontando.

Primeiro tempo

A primeira boa chance foi do Palmeiras, em chute de Luis Guilherme, que passou por cima do travessão do Fluminense. A resposta tricolor veio na sequência, após pênalti de Luan em cima de John Kennedy, na altura em que o camisa 9 virava para tentar finalizar. Na cobrança, Arias bateu bem e fez 1 a 0 para o Tricolor. A partir de então, o Palmeiras passou a pressionar e buscou o empate em chutes de Breno Lopes e Jaílson, que Fábio defendeu. Antes do intervalo, a maior polêmica: o auxiliar João Martins foi expulso após reclamar com o árbitro Ramon Abatti Abel e saiu reclamando que a arbitragem estava ‘condicionada’.

Segundo tempo

No começo da segunda etapa, foi o Fluminense que voltou melhor e criando mais oportunidades. Cano, em dois chutes de fora da área, obrigou Weverton a defender. Até que veio o segundo gol, aos 14 minutos: após trama de todo o ataque, Cano tocou para John Kennedy, que driblou dois de uma vez, permitiu a chegada de Arias, que chutou para defesa parcial do goleiro; na sobra, Kennedy completou e fez 2 a 0. O próprio camisa 9 perdeu ótima chance logo na sequência, o que antecedeu uma grande pressão dos visitantes. Ainda assim, o gol da reação só veio tardiamente, com Gustavo Gómez, de cabeça, nos acréscimos.

FLUMINENSE 2×1 PALMEIRAS

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 5/8/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Marcelo; Martinelli, Danielzinho e Leo Fernández; Arias, Cano e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Richard Ríos, Jailson e Jhon Jhon; Luis Guilherme, Endrick e Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: John Kennedy, Lima, Martinelli, Lelê, Felipe Melo (FLU); Vanderlan, Weverton (PAL)

Gols: Arias (pênalti), 15’/1ºT (1-0); John Kennedy, 14’/2ºT (2-0); Gustavo Gómez, 51’/2ºT (2-1)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.