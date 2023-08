Valencia discute com Luiz Adriano e gerente do Inter após empate

Uma confusão marcou o fim da partida entre Internacional e Corinthians, que empataram em 2 a 2 no Beira-Rio. Enner Valencia e Luiz Adriano discutiram pouco depois do apito final. Logo em seguida, na caminhada para o vestiário, o equatoriano entrou em atrito com Magrão, gerente esportivo do clube gaúcho. E sobrou até empurrão.

O imbróglio começou quando Luiz Adriano disse algo, não identificado, para o companheiro de equipe. A reação não foi das melhores. Afinal, Valencia rebateu a fala e seguiu em direção à saída do gramado. Magrão buscou puxar conversa, mas a princípio o camisa 13 ignorou. O dirigente insistiu e foi empurrado depois de uma breve discussão.

Membros da comissão técnica do Inter buscaram conter o jogador, que não permaneceu ao lado do restante do elenco no campo. A prática, aliás, é adotada pelos atletas sempre nos finais de jogos, para aplaudir os torcedores. À transmissão da TV, Luiz Adriano buscou colocar panos quentes sobre o episódio.