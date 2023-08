O Santos arrancou empate em 1 a 1 com o Athletico, neste sábado, na Vila Belmiro, na sexta partida sob o comando de Paulo Turra. Até o momento, houve apenas uma vitória. Após o jogo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Peixe garantiu que o elenco dará respostas positivas no segundo turno da competição. Confira o vídeo!

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.