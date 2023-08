Vasco x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela 18ª rodada do Brasileirão, Vasco e Grêmio se enfrentam neste domingo (6), em São Januário. O jogo coloca frente um Cruz-Maltino que está na lanterna da competição, com apenas nove pontos, e um Tricolor que é o quinto colocado, mas pode terminar o dia em terceiro, caso vença. A bola rola às 16h, com portões fechados na Colina, devido a uma punição sofrida pela equipe da casa.

Como chega o Vasco

A situação não poderia ser pior para o Vasco para este jogo contra o Grêmio. Embora o time já demonstre sinais de reação sob o comando de Ramón Diaz, permanece na lanterna do Brasileirão. Entretanto, a equipe deverá ter as estreias de Praxedes e Sebastián Ferreira, recém-contratados e que estão entre os prováveis titulares. O atacante Paulinho, outra novidade, deve começar no banco. O argentino Vegetti, o último anunciado, ainda não está entre os relacionados. A única baixa é o volante Patrick de Lucca, machucado.

Como chega o Grêmio

O time de Renato Gaúcho, que aliás enfrenta um clube onde já trabalhou, terá as baixas do argentinos Kannemann e Cristaldo. Os dois estão machucados e, no caso do zagueiro, este pode nem voltar a jogar pelo Tricolor, já que está em negociação para sair rumo ao Independiente. Entretanto, o atacante uruguaio Suárez está em condições de jogo e vai para a partida. Na lateral-esquerda, Reinaldo volta de suspensão e é outro que reforça o Tricolor, que vem de um empate com o Goiás.

VASCO x GRÊMIO

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data e horário: 6/8/2023 às 16h (de Brasília)

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Miranda (Robson), Capasso e Léo; Puma Rodríguez, Medel, Jair, Praxedes e Lucas Piton; Figueiredo e Sebastián Ferreira. Técnico: Ramón Díaz.

GRÊMIO: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Gustavo Martins; João Pedro, Villasanti, Carballo, Bitello e Reinaldo; Nathan e Luis Suárez.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG)

Onde assistir: TV Globo e Premiere

