Decisivo, John Kennedy festeja chance dada por Fernando Diniz

Neste sábado (5), o atacante John Kennedy viveu mais uma noite especial no Maracanã. Na vitória do Fluminense em cima do Palmeiras, pelo Brasileirão, o camisa 9 teve uma atuação bastante destacada, sofrendo um pênalti (que gerou o primeiro gol) e marcando o gol da vitória. Quando saiu de campo, nos minutos finais, recebeu aplausos de 30 mil torcedores, mas quem os puxou foi o técnico Fernando Diniz.

E, de fato, foi ao treinador que o jovem centroavante creditou a oportunidade de entrar e jogar. No banco de reservas nos últimos jogos, ele revelou ter conversado bastante com Diniz nos últimos dias e que o comandante lhe daria uma oportunidade. Um prêmio para o trabalho do jogador, que chegou a ser afastado por indisciplina, no ano passado, e até emprestado à Ferroviária (SP), mas parece pronto para se provar útil ao Tricolor.

“Ele (Diniz) veio conversando bastante comigo durante a semana, pediu para ficar tranquilo pois teria a oportunidade. Joguei bem, aproveitei, fazia muito tempo que eu não marcava gol no Maracanã. Agora, com ele lotado, também é uma sensação inexplicável. A torcida tem um grande carinho por mim, tenho que retribuir”, disse o atacante, ao ‘Premiere’.

Após a vitória deste sábado, o Fluminense terá pouco tempo de descanso até terça-feira, quando recebe o Argentinos Juniors, novamente no Maracanã, por uma vaga na quartas de final da Copa Libertadores.

