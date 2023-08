Fábio Santos vivencia emoções distintas após empate do Corinthians

Autor do segundo gol do Corinthians, Fábio Santos vivenciou emoções distintas após o 2 a 2 com o Internacional neste sábado (5), no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão. Apesar do lamento pelos dois pontos não somados devido ao gol dos gaúchos nos acréscimos, o lateral-esquerdo celebrou a sequência de nove jogos de invencibilidade. Afinal, são sete vitórias e dois empates.