Abel não vê Palmeiras pior que o Fluminense, apesar de derrota

Se seu auxiliar, João Martins, saiu reclamando muito da arbitragem, o tom do técnico Abel Ferreira, após a derrota do Palmeiras para o Fluminense, neste sábado (5), foi diferente. O treinador deu parabéns ao Tricolor pela vitória no Maracanã, mas acredita que o resultado não foi o mais justo, pelo que viu das duas equipes em campo.

Embora reconheça que o próprio Palmeiras não esteve bem, Abel não viu o Fluminense tão superior. De acordo com o treinador, o Palmeiras finalizou mais, mas não conseguiu ser mais eficiente. De fato, o Alviverde teve mais finalizações em geral (18 a 10), mas o mesmo número de chutes na direção do gol: cinco para cada lado. Assim, melhor para quem soube ter melhor pontaria, no caso, o time da casa.

“Não jogamos bem, mas o Fluminense jogou melhor que nós? O jogo até começou intenso, o Fluminense entrou melhor, fez um gol de pênalti, mas estávamos em superioridade. Pressionamos, chutamos mais, mas futebol é isso. Fizemos um gol, tivemos o López (chutando) para grande defesa do Fábio, o que nos colocaria no jogo outra vez. É dar parabéns à equipe que foi mais eficaz e aproveitou bem no segundo tempo. Perdemos, mas lutamos até o fim”, disse Abel, prosseguindo:

“O que melhor sei fazer, com dedicação e trabalho, é fazer meus jogadores crescerem. O único segredo que conheço é trabalhar com afinco para isso. Foi pena, acho que o resultado não traduz o que produzimos, mas no fim conta quem fez mais gols. Nosso adversário aproveitou o que lhe demos. Então, parabéns ao Fluminense, que ganhou o jogo”.

