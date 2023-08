Luxemburgo admite frustração no elenco após empate, mas vê lado bom

O técnico Vanderlei Luxemburgo admitiu o sentimento de frustração do elenco após o Corinthians ceder o empate por 2 a 2 ao Internacional, no apagar das luzes do jogo no Beira-Rio, na noite deste sábado (5). Mas o comandante alvinegro viu um lado bom e traçou uma comparação com a mudança de expectativa da equipe.