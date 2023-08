Holanda vence África do Sul e está nas quartas da Copa do Mundo

A Holanda está nas quartas da Copa do Mundo Feminina. Em jogo que se encerrou na madrugada do fuso brasileiro deste domingo (6/8), no Estádio Sydney Football, na Austrália, as europeias aplicaram 2 a 0 nas africanas. Os gols foram marcados pela meia Roord e pela atacante Beerensteyn, no primeiro e no segundo tempo, respectivamente.

Agora, a seleção holandesa jogará contra a Espanha, que neste sábado goleou a Suíça, por 5 a 1. Este jogo será no estádio Regional de Wellington, na Nova Zelândia, na próxima sexta-feira (11/8). Ainda neste primeiro dia das oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, o Japão aplicou 3 a 1 na Noruega e agora espera por Suécia ou EUA, que medirão forças neste domingo (06/08).

Holanda larga na frente logo no início

Mal começou o jogo e Jill Roord já colocou a Holanda na frente, aos nove minutos, concluindo para o gol vazio uma sobra de bola que as sul-africanas salvaram parcialmente, mas não repararam a presença da atacante. Na etapa complementar, a Holanda logo marcou novamente, com Martens, também aos 9 minutos. No entanto, o VAR interveio e anulou o gol após perceber impedimento de Palova, que deu a assistência. Aos 22, porém, a Holanda deu números finais, com Beerensteyn, em chute que teve frango de Swart.

Esta é a nona edição da Copa do Mundo Feminina. Vale lembrar que, assim como no masculino, a competição é disputada a cada quatro anos. Os EUA têm quatro títulos, contra dois da Alemanha, um da Noruega e um do Japão. O melhor resultado do Brasil foi em 2007, quando terminou com o vice-campeonato perdendo a final para a Alemanha, na China.

