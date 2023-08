Felipe Melo ironiza expulsão de Marcelo: ‘Eu estaria preso’

O volante Felipe Melo, do Fluminense, falou sobre a expulsão do lateral Marcelo no empate com o Argentinos Juniors (ARG) pela Libertadores. No último sábado, após a vitória tricolor sobre o Palmeiras no Maracanã, pelo Brasileirão, o jogador ironizou a situação.

“Eu agradeço a Deus que não foi o Felipe Melo na jogada. Senão, você não estaria me entrevistando agora. Eu estaria preso. Eu lamento muito o que aconteceu. Eu vi até uma entrevista do boboca do médico falando besteira de mim, dizendo que eu falei algumas coisas erradas. Eu chorei dentro de campo, porque passou uma história na minha cabeça. Eu tive uma lesão importante contra o Vasco, quando eu estava no Palmeiras. Eu quebrei o meu tornozelo. Não foi uma cena tão forte, essa foi muito pior, mas foi uma lesão importante. Eu pensei: ‘cara o que ele vai sofrer para voltar…'”, disse Felipe.

Questionado por que estaria preso caso estivesse no lugar de Marcelo, o jogador tricolor deixou no ar a resposta.

“Eu estaria preso… vocês sabem da resposta. Vocês são inteligentes”, brincou o camisa 30.

