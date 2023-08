Fluminense: Diniz elogia atuação de Fábio e pede renovação

O técnico Fernando Diniz celebrou a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, no último sábado, e aproveitou para elogiar o goleiro Fábio. O camisa 1 tricolor mais uma vez se destacou na partida e fez grandes defesas para ajudar sua equipe no triunfo por 2 a 1 diante do Alviverde pelo Brasileirão.

“Dificilmente um goleiro vai performar do jeito que ele performa com a idade dele. Fábio é um gênio do gol. Desde que eu cheguei aqui ele não ficou um minuto fora de treinamento. É um rapaz impressionante que merece todos os elogios. É um cara leve, líder positivo, uma pessoa que todos gostam”, afirmou o treinador tricolor em entrevista coletiva após a partida no Maracanã.

O goleiro, que completará 43 anos em setembro, tem contrato com o Fluminense até o fim da temporada. No que depender de Diniz, porém, Fábio estenderá seu vínculo.

“Fábio, por mim, já teria que ter renovado mais de um ano. Acho que ele aguenta. Não dá sinal nenhum que a idade está fazendo mal”, finalizou o comandante do Fluminense.

