Clube inglês procura o Flamengo e tenta contratar Matheus Cunha

Titular na meta rubro-negra, Matheus Cunha é alvo do mercado europeu. O goleiro do Flamengo foi procurado nos últimos dias pelo Nottingham Forest (ING), que sinalizou a intenção de contratar o atleta. A equipe carioca, porém, recusou fazer negócio.

A informação foi divulgada inicialmente pelo “ge”. O clube da Premier League não chegou a fazer proposta, mas informou que estaria disposta a desembolsar entre 8 e 10 milhões de euros (entre R$ 42 mi e R$ 53 mi). Apesar de não querer vender, o Flamengo deixou a decisão de realizar uma proposta ou não nas mãos do Nottingham Forest.

Recentemente, o Rubro-Negro renovou o contrato de Matheus Cunha, que iria até o fim do ano. O novo vínculo é válido até dezembro de 2025. A intenção da diretoria do Flamengo é não se desfazer de nenhum atleta que é utilizado frequentemente pelo técnico Jorge Sampaoli.

O Flamengo já trabalhava com a possibilidade de assédio sobre o goleiro. Com bom jogo com os pés, além de passar segurança debaixo das traves, Matheus Cunha chama a atenção de outros clubes. A idade (22 anos) também é outro ponto que faz com que o interesse seja alto. No início do ano, o Cruzeiro chegou a tentar contratá-lo.

Matheus Cunha tem 29 partidas pelo Flamengo, sendo as últimas 18 como titular. Ele deixou no banco nomes como Santos, importante nos títulos da Copa do Brasil e Libertadores em 2022, e o recém-contratado Agustín Rossi.

