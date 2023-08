São Paulo x Atlético-MG, AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’, a partir das 14h30

Domingo de grande clássico no Morumbi, entre São Paulo e Atlético Mineiro. Às 16h (de Brasília), o Tricolor vai tentar manter um tabu importante e seguir na sua luta para se manter na briga pela zona de Libertadores. O Galo, em péssimo momentos e dez jogos sem vencer, tentar a reação na competição. E para não perder nenhum detalhe deste jogo, clique aqui embaixo e acompanhe a transmissão da partida com a “Voz do Esporte”. A narração é com o premiado Cesar Tavares. E não se esqueça: a Voz, inicia a sua super cobertura a partir das 14h30 (de Brasília). Tudo para você entrar no clima bem antes da bola rolar.