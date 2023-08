Álbum do Brasileirão traz novidades e homenagem a Pelé

O álbum de figurinhas do Brasileirão 2023 já está nas bancas. O lançamento foi na sexta-feira (4/8) em todo o país. Dessa forma, a Panini, responsável pela coleção, criou 512 cromos que são distribuídos em 72 páginas. Desse total, 92 stikers são especiais. Além disso, o álbum traz uma seção especial para homenagear Pelé.

A diretora de marketing da Panini, Martina Limoni, afirmou que a campanha se chama “É futebol e muita diversão”, incluindo conteúdo editorial. Assim, há informações sobre a atual temporada do Campeonato Brasileiro, além de recordes, momentos importantes e histórico da competição.

“É um torneio que eleva todas as emoções e acirra todas as disputas. Para muitos, é quase um ritual , algo sagrado mesmo, colecionar as figurinhas e ter o álbum completo como o registro de uma grande temporada”, disse.

Seção dos Supercraques

A Panini ressalta que os principais jogadores do torneio ganham destaque na seção dos Supercraques. Entre eles, Hulk, do Atlético; Luís Suárez, do Grêmio; e Marcelo, do Fluminense. Dessa forma, eles também ganharam figurinhas extras, que estão nos envelopes, mas não são necessárias para preencher o álbum. Ou seja, são algo a mais para preservar a memória de atletas que têm um diferencial.

Homenagem a Pelé

Outra novidade é a homenagem a Pelé . O jogador, que morreu em 29/12/2022, aos 82 anos, ganhou uma seção exclusiva chamada “O Rei do Brasileirão”. São stickers que mostram suas maiores conquistas, títulos na carreira e momentos reveladores da importância de seu legado no futebol brasileiro e mundial.

Quanto custa

O álbum, em brochura, custa R$ 15. E cada envelope, com 5 cromos, sai por R$ 4. O álbum mede 230 x 270 mm e cada figurinha tem 49 x 65 mm.

