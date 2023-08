Neymar é oferecido ao Barcelona, e Xavi toma decisão

O nome de Neymar voltou a ser ligado ao Barcelona. De acordo com informações do jornal “Mundo Deportivo”, o brasileiro foi oferecido ao clube catalão. Apesar disso, porém, os blaugranas não devem se esforçar para tirar o atacante do Paris Saint-Germain.

Segundo o portal, o técnico Xavi não deseja a contratação de Neymar no momento. Apesar de reconhecer a qualidade do atleta, a comissão técnica do Barcelona entende que a chegada do camisa 10 do PSG poderia trazer problemas ao vestiário.

As inúmeras polêmicas que Neymar coleciona fora das quatro linhas pesam na decisão de uma possível investida. Diante disso, Xavi acredita que o “ambiente família” que o clube tem hoje é melhor permanecer intacto.

Neymar teve grande passagem pelo Barcelona entre 2013 e 2017, chegando a atuar com Xavi, à época ainda como jogador. O brasileiro disputou 186 partidas, com 105 gols marcados e 76 assistências no total pela equipe da Catalunha. Ele conquistou nove títulos, incluindo uma Champions League.

O brasileiro está na França desde o segundo semestre de 2017 e tem contrato até junho de 2027. Em 2021, ele renovou seu vínculo até 2025, mas no ano passado, porém, o camisa 10 acionou uma cláusula que estendia o acordo por mais dois anos.

