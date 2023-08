Pia Sundhage pede para permanecer na Seleção Brasileira feminina

Treinadora da Seleção Brasileira feminina, a sueca Pia Sundhage tem o futuro indefinido. No que depender da comandante, porém, o trabalho não será interrompido. Segundo o “SporTV”, ela deseja permanecer à frente da equipe canarinho.

Após a vexatória eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, Pia Sundhage mandou uma mensagem a Ednaldo Rodrigues. Segundo a repórter Joanna de Assis, a treinadora pediu ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o trabalho seja mantido.

Pia tem contrato com a CBF até agosto de 2024, após os Jogos Olímpicos de Paris. Depois do empate com a Jamaica, que eliminou o Brasil do Mundial, a sueca foi questionada sobre a continuidade e lembrou que tem vínculo até o próximo ano.

Na última sexta-feira, a treinadora deixou a Austrália junto com as assistentes Lillie Person e Anders Johansson e a observadora Ann Helen Grahm. A comissão técnica foi para a Suécia, onde irá descansar após a Copa do Mundo.

Além da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo, Pia fracassou também nas Olimpíadas de Tóquio. Na ocasião, o Brasil caiu nas quartas de final, nos pênaltis, para o Canadá. Na Copa América, porém, o Brasil faturou o título. Na Finalíssima, disputada contra a Inglaterra, a Seleção Brasileira foi vice-campeã.

