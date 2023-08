Paulo Turra é demitido do Santos

Paulo Turra não é mais técnico do Santos. O clube paulista anunciou neste domingo a demissão do treinador, que ficou à frente do Peixe apenas um mês e meio. No último sábado, o Alvinegro Praiano empatou com o Athletico-PR por 1 a 1, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Turra comandou o Santos em apenas sete partidas, com uma vitória, três empates e três derrotas. Sem evolução e diante dos resultados negativos, a direção optou pela interrupção do trabalho. Junto do treinador, os auxiliares Adir Kirst, Felipe Endres e Léo Monteiro deixam o clube.

Recentemente, o presidente Andres Rueda havia afirmado que avaliaria o trabalho de Paulo Turra. O treinador, por sua vez, não deixou barato e falou que a situação do clube é conturbada há mais de 900 dias. O período corresponde ao mandato de Rueda è frente do Santos.

Ainda sem nome definido, o Santos volta a campo somente no próximo domingo. O adversário será o Fortaleza, fora de casa, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, a última do primeiro turno, será disputada no Castelão.

