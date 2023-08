Cruzeiro x Botafogo, AO VIVO, na ‘Voz do Esporte’, a partir das 17h

Tem líder Botafogo em campo. Neste domingo (6/8), às 18h30 (de Brasília), o Glorioso, disparado na ponta da Série A do Brasileiro, vai até Belo Horizonte encarar o Cruzeiro. Mas sabe que terá dureza. Nos últimos tempos, não sabe o que é vencer a Raposa. Além disso, o time Celeste tem de vencer para voltar a entrar na briga pela zona da Libertadores. Não perca nenhum detalhe deste jogo decisivo acompanhando a cobertura da “Voz do Esporte” para esta partida. O comando e a narração é de Diego Mazur e a Voz, com sua transmissão raiz inicia os trabalhos de reportagem bem antes, às 17h, para você entrar no clima do clássico.