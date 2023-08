Palmeiras goleia Timão e sai na frente na semi do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras largou (muito) na frente do Corinthians na semifinal do Brasileirão Sub-20. Neste domingo (6/8), no Estádio Municipal de Santana do Parnaíba, o Verdão mandou ver e fez 5 a 1 no Timão. Assim, pode perder por quatro gols a partida de volta – que será no dia 15/8, no Parque São Jorge – para chegar na final. Quem avançar enfrentará na final Flamengo ou Santos. No jogo de ida, em Santo André, o Fla venceu por 2 a 1 e, assim, pode perder por um gol o duelo de volta, que será no dia 12, na Gávea. Thalys, de calcanhar, no primeiro tempo, abriu o placar. Yan e Kevin (2) e Juninho, completaram o placar na etapa final. Pedrinho, de pênalti, descontou no último ataque do jogo.

Este jogo rolou em Santana de Parnaiba em razão das duas primeiras opções do Palmeiras (que foi o mandante), não foram possíveis. O Allianz Parque teve o gramado resguardado para o jogo do Palmeiras com o Atlético-MG, pelas oitavas da Libertadores. Já jogar em Campinas, o plano B não foi possível por um pedido da polícia, que não queria dividir o efetivo em dois jogos (afinal, a Ponte Preta joga em casa neste sábado). Dessa forma, o Municipal de Santana de Parnaíba foi a opção.

Palmeiras abre vantagem no primeiro tempo

O Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Foram várias chances. Nos primeiros 25 minutos, o Verdão chegou num chute cruzado de Yan que nenhum atacante chegou a tempo para completar para o gol. E, depois, em chute de Alan que o goleiro corintiano Kauê fez grande defesa. O Corinthians só assustou numa cabeçada de Geovane que passou perto do gol do palmeirense Kaique.

Depois da parada técnica, só deu Palmeiras. O goleiro Kauê fez duas defesas incríveis em chutes de Estevão, Alan e Thalys. Mas, aos 48, não segurou a bela finalização de calcanhar de Thalys, que concluindo escanteio cobrado da direita.

Verdão detona na etapa final

Veio o segundo tempo e o Palmeiras foi vapt-vupt para matar o jogo. Aos cinco minutos, Yan ficou com uma sobra da defesa e tocou na saída de kauê. No minuito seguinte, Kevin chutou de fora da área e o goleiro kauê, então o melhor em campo, falhou. Verdão 3 a 0. A partir daí o Palmieiras foi adminstrando a partida. O Corinthians até que tentou diminuir o placar, mas sem sucesso. Para piorar. Kevin num contra-ataque, ampliou aos 39. E ainda teve um gol de Juninho. Mas, nos acréscimos, Pedrinho, de pênalti, fez o gol único do Corinthians. Palmeiras, exceto se rolar o improvável e perder de quatro (para ir aos pênaltis) ou de cinco, está na final.

