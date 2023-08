Estádio em país na Oceania recebe nome em homenagem a Pelé

“Temos aqui hoje algumas lendas fantásticas. É uma honra tê-los aqui conosco e também uma honra descerrar esta placa com o nome deste campo aqui em Vanuatu. Agora nos juntamos a Pelé com Vanuatu para a magia que só o futebol pode trazer. E desejo a vocês que muitos Pelés, meninas e meninos, saiam deste campo e façam o seu país brilhar, como Pelé fez o Brasil e o futebol brilhar no mundo”, declarou o dirigente.

Infantino levou uma comitiva que contou com lendas do futebol: Tim Cahill, Roque Junior, Christian Karembeu, Juan Pablo Sorin, Maia Jackman e Carmelina Moscato, que formaram um time de estrelas que fizeram a partida de abertutra do estádio contra uma seleção local.

Depois da morte ídolo do Santos e da Seleção Brasileira, Infantino pediu que cada um dos 211 países-membros da Fifa nomeassem um estádio de seu país com o nome de Pelé. Esta foi uma das inúmeras homenagens que a Fifa fez ao Rei do Futebol.

O primeiro estádio a receber o nome de Pelé foi na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. O nome do local é “Estádio Pelé – Fifa Zurique”.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.