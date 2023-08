Loucura! Arsenal, nos pênaltis, vence City e é campeão da Supercopa da Inglaterra

Manchester City e Arsenal disputaram o título da Supercopa da Inglaterra, neste domingo (6/8), em Wembley. E esta que é a primeira decisão e que abre a temporada inglesa, começou com tudo. Em jogo de final dramático, os citizens saíram na frente com um gol de Colin Palmer, aos 32 do segundo tempo. Mas o Arsenal foi buscar o empate com um gol de Trossard nos acréscimos dos acréscimos, aos 56 minutos. Com isso, decisão por pênaltis. E deu Arsenal, que venceu por 4 a 1. De Bruyne e Rodri desperdiçaram as suas penalidades.

Este foi o 17º título de Supercopa do Arsenal. Afinal, o time londrino venceu em: 1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1991, 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017, 2020 e agora em 2023. E o Arsenal mantém a escrita. Afinal, decidiu o caneco da Supercopa contra o City em três oportunidades. Ganhou todas: 1934, 2014 e agora em 2023.

O City segue com seis canecos. Afinal, o time venceu em 1937, 1968, 1972, 2012, 2018 e 2019.

Arsenal melhor no primeiro tempo

O Manchester City teve a posse de bola. Mas o Arsenal foi bem mais perigoso. Afinal, Saka, pela direita ganhou três disputas em cima do lateral Akanji e, em duas delas, deu a bola sob medida para Havertz. Mas o atacante contratado nesta temporada, não foi feliz. Dois chutes, duas defesas de Ortega. Na outra, Saka chutou cruzado e a bola saiu. O City, por sua vez, só arriscou em chutes de fora da área. Em um deles quase saiu o “gol que Pelé não fez”: Rodri arriscou da linha do meio de campo, aproveitando que o goleiro Ramsdale estava adiantado. Mas a bola tirou tinta do travessão.

Manchester City marca; mas Arsenal empata aos 56 minutos

Os 45 minutos finais foram de domínio do City. O Arsenal simplesmente não conseguiu uma finalização perigosa sequer até os acréscimos, enquando o “campeão de tudo”! foi envolvendo o rival até chegar ao gol com três jogadores que começaram no banco. Aos 32, Palmer, que substituiu Haaland (bem marcado nada fez) aproveitou uma jogada iniciada por Foden e, após receber de De Bruyne, ajeitou e chutou no angulo. Nenhuma chance para Ramsdale. E o City não ampliou por causa do goleiro do Arsenal, que fez milagre em chute de Foden.

Mas o Arsenal foi para o abafa e, no fim da prorrogação, aos 56 minutos, após escanteio pela direita, a bola sobrou para Trossard, que limpou a jogada e chutou. A bola desviou em Akanji e matou o goleiro Ortega. Era o gol do empate. Dessa forma, decisão nos pênaltis. O City perdeu dois, o Arsenal, 100%.

Nas penalidades, deu Arsenal

Odegaard, Trossard, Saka e Fabio Vieira marcaram para o Arsenal

Bernardo Silva marcou para o Manchester City; mas De Bruyne cobrou no travessão e Ramsdale defendeu a cobrança de Rodri

O que é a Supercopa?

A Supercopa da Inglaterra, que é chamada de Community Shied, abre a temporada da elite inglesa. É disputada desde 1908 e coloca frente a frente o campeão da Premier League e o campeão da Copa da Inglaterra. Como o Manchester City conquistou ambos os títulos na temporada passada, o Arsenal, como vice-campeão da do Campeonato Inglês, teve a chance de disputar o troféu.

Arsenal 0x1 Manchester City (nos pênaltis Arsenal 4 a 1)

Supercopa da Inglaterra

Data: 6/8/2023

Local: Estádio de Wembley, Londres (ING)

ARSENAL: Aaron Ramsdale; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães (Smith Rowe, 42’/2ºT) e Timber (Tierney, 30’/2ºT); Declan Rice (Nketiah, 36’/2ºT) e Thomas Partey; Saka, Odegaard e Gabriel Martinelli (Trossard, 30’/2ºT); Havertz (Fabio Vieira, 42/2ºT). Técnico: Mikel Arteta

MANCHESTER CITY: Ortega; Walker, Rúben Dias e Akanji; Rodri ,Bernardo Silva e Mateo Kovacic (De Bruyne, 20’/2ºT); Grealish (Fodemn, 13’/2ºT), Álvarez e Haaland (Colin Palmer, 20’/2ºT). Técnico: Pep Guardiola

Gol: Colin Palmer, 32’/2ºT (0-1); Trossard, aos 56′ do 2ºtempo.

Árbitro: Stuart Attwell

Assistentes: Tim Wood e Dan Robathan

VAR: Michael Salisbury e Neil Davies

Cartões Amarelos: Gabriel Martinelli, Partey, Havertz (ARS); Álvarez (MCI)

