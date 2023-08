São Paulo, em casa, estreia Lucas Moura, mas perde para o Atlético

Neste domingo, no Morumbi (6/8), o jogo contra o Atlético era para ser de festa para o São Paulo. Afinal, casa cheia para as apresentações de James Rodríguez e Lucas Moura (53.460), um time animado para encarar rival em crise e sem vencer há dez rodadas. Mas quem saiu feliz foi o Galo. Com gols de Hulk e de Pavón, venceu um errático São Paulo, que até pressionou, mas falhou na defesa e foi infeliz nos arremates. Lucas Moura teve tristeza dupla . Entrou no intervalo, fez boas jogadas e levantou a torcida. Mas fez o pênalti que definiu o placar. E a derrota não foi maior por causa de Hulk. O gol que ele perdeu no fim foi inacreditável.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

Assim, acaba o jejum de dez jogos sem vencer do Galo e nove com Felipão. Com os três pontos, o time mineiro vai aos 24, com chance de terminar a rodada na metade de cima da tabela. O São Paulo, parado nos 26 pontos, segue fora da zona de Libertadores

Hulk põe o Atlético na frente

O São Paulo parecia que iria sufocar, pois partiu para cima, a ponto de Jemerson ser amarelado por falta no primeiro minuto. Mas, aos três, numa falta da intermediária para o Galo, Hulk mandou uma bomba. Belo gol. Mas totalmente defensável para um goleiro da qualidade de Rafael. Depois disso, o São Paulo buscou o ataque, mas com dificuldade de infiltrar. Dessa forma, arriscou em chuveirinhos e bolas paradas. Dois escanteios cobrados por Rafinha foram os mais perigosos. No melhor, Diego Costa cabeceou para defesa de Matheus Mendes. E o Galo, em contra-ataque, quase marcou. Hulk estava pronto para ampliar. Mas Diego Costa deu o bote na hora certa.

Lucas Moura estreia pelo São Paulo. Mas time perde

O São Paulo voltou com Lucas Moura na vaga de Talles Costa, que estava muito mal. E o estreante, ovacionado na apresentação ao lado de James Rodríguez antes do jogo, mudou a cara do time. Lucas começou a criar jogadas que levantaram, a torcida. Quase fez de cabeça, quase marcou numa falta, participou do lance em que Calleri chutou para defesa espetacular de Matheus Martins (a bola ainda foi na trave).

Empate iminente? Nada disso. Aos 23, Patrick avançou pela esquerda e foi derrubado na área por…Lucas Moura! Pênalti que Pavón cobrou para fazer Galo 2 a 0. Logo Felipão tratou de fazer mudanças que recuaram o time. Mas os mineiros, nos contra-ataques assustavam. Aos 37 minutos, Patrick cruzou e Hulk, sem goleiro e quase na linha, perdeu o gol mais feito do ano.

SÃO PAULO 0X2 ATLÉTICO-MG

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 6/8/2023

Local: Morumbi, São Paulo (SP)

Público: 53.460

Renda: R$ 2.9893.522,50

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Pato, 49’/2ºT), Beraldo, Diego Costa e Caio Paulista; Pablo Maia, Talles Costa (Lucas Moura, no Intervalo), Rodrigo Nestor (Alisson, 35’/2ºT)e Michel Araújo (David, 12’/2ºT); Luciano (Wellington Rato, 35′ 2ºT)e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Saravia, Igor Rabello, Jemerson (Maurício Lemos, Intervalo) e Arana; Battaglia e Otávio; Pavon (Edenílson, 26’/2ºT), Hyoran (Patrick, Intervalo) e Paulinho (Igor Gomes, 26’/2ºT); Hulk (Alan Franco, 50’2ºT). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Gols: Hulk, 3’/1ºT (0-1); Pavón, de pênalti, 25’/2ºT)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ-FIFA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-FIFA)

Cartões amarelos: Rafinha, Nestor, David, Diego Costa, Pablo Maia, Beraldo (SAO); Jemerson, Sarávia, Battaglia, Pavón, Matheus Mendes (ATL)

Cartões vermelhos: –

