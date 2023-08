Com gol de estreante, Vasco vence Grêmio e deixa lanterna do Brasileirão

Com um gol do estreante Pablo Vegetti, o Vasco derrotou por 1 a 0 o Grêmio na tarde deste domingo (6/8), no último dos quatro jogos sem público em São Januário após o clube ser condenado por mau comportamento da torcida. Além disso, foi o primeiro gol do Cruz-Maltino atuando em seu estádio nesta edição do Campeonato Brasileiro.

O resultado positivo – apenas o terceiro da equipe em 17 partidas – leva o Cruz-Maltino a 12 pontos, deixando, assim, a lanterna da competição. Pelo menos provisoriamente. Afinal, terá de torcer ainda neste domingo para que o América-MG não vença o Bahia. Já a distância para o primeiro time fora da zona – hoje o Santos -, cai para seis pontos. Por outro lado, o Imortal aparece em quarto lugar na tabela, com 30 pontos, e também tem um jogo a menos.

Jogo amarrado e poucas chances

Uma primeira etapa com finalizações escassas e poucas corretas. O técnico Ramón Díaz escalou Robson Bambu improvisado na lateral direta e Medel recuado para compor a zaga Vasco esteve muito amarrado à marcação do Grêmio, apostando, na maioria das vezes, pelo lado esquerdo com Gabriel Pec, que criou duas oportunidades. Diferentemente do habitual, os gaúchos efetivamente atuaram com dois zagueiros, com João mais travado na lateral. A grande chance tricolor foi em rebatidas do Cruz-Maltino. Na melhor delas, Suárez obrigou Leo Jardim a fazer boa defesa. Propositalmente, o Grêmio forçou a marcação alta pela esquerda em cima de Pitón, obrigando os cariocas a jogarem pela direita.

Insistência premiada

No retorno do intervalo, as oportunidades apareceram em maior quantidade. E de ambos os lados. Pablo Vegetti fez sua estreia no decorrer da etapa final e mostrou seu faro de artilheiro. Afinal, foi dele o gol que definiu a vitória do Vasco. Aos 34, o atacante argentino completou cruzamento de Pec de cabeça. Nos minutos finais, o Grêmio partiu para o abafa e criou boas chances. Na principal delas, aos 49, Leó Jardim fez defesaça em chute de Suárez e assegurou o triunfo cruz-maltino.

VASCO 1×0 GRÊMIO

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 6/8/2023 (domingo)

Local: São Januário*, Rio de Janeiro (RJ)

*O Vasco cumpre o último das quatro jogos sem público após ser condenado por mau comportamento da torcida

VASCO: Léo Jardim; Robson (Miranda, 18’/2ºT), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes (Marlon Gomes, 26’/2ºT) e Orellano (Erick Marcus, 19’/2ºT); Gabriel Pec (Figueiredo, 41’/2ºT) e Sebastián Ferreira (Vegetti, 18’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini (André, 38’/2ºT), Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Mila, 29’/2ºT), Bitello (Gustavo Martins, 30’/2ºT) e Nathan (Besozzi, 16’/2ºT); Ferreira (Gustavinho, 16’/2ºT) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Gol: Vegetti, 34’/2ºT (1-0)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartões amarelos: Praxedes (VAS); Reinaldo (GRE)

Cartão vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.