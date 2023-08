Lucas Moura: ‘Farei de tudo para conquistar um título neste ano’

No fim da partida em que o São Paulo perdeu por 2 a 0 para o Atlético, Lucas Moura não escondeu a decepção com o resultado. Afinal, o que era para ser um domingo dos sonhos no Morumbi, com a sua apresentação (ao lado de James Rodríguez) e a reestreia num jogo importante do Brasileirão, teminou com um gosto amargo. Afinal, Lucas não conseguiu fazer o gol e ainda cometeu um pênalti. Agora, o astro foca os próximos jogos. Ele tem certeza de que o time são-paulino vai engrenar.

“Infelizmente, não conseguimos corresponder em campo contra o Atlético. A expectativa era grande para o jogo. Lutamos bastante, mas infelizmente não deu. Mas chego para ajudar e dar meu melhor para conseguir os objetivos. Realizo um sonho de voltar para casa e espero poder corresponder. Temos quatro meses para poder terminar o ano bem e conquistar algum título. Farei de tudo para que isto aconteça”.

Mas Lucas Moura não esqueceu o carinho da torcida, que compareceu em peso. Afinal, foram 53.460 são-paulinos que aplaudiram muito sua performance, mesmo com a derrota.

“Não tenho palavras para agradecer tudo que estou sentindo e vivendo neste momento, a festa da torcida. Voltar ao clube em que fui formado e amo e ter esta recepção foi maravilhoso”, disse Lucas, que entrou no intervalo e melhorou muito a qualidade técnia do time e apareceu com perigo para finalizar.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.