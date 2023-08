Santos contrata Diego Aguirre

O Santos contratou o treinador uruguaio Diego Aguirre. O profissional deve chegar ao Brasil nesta terça-feira (08) para iniciar os trabalhos pelo novo clube. A tendência é que o contrato seja válido só até o final do ano, por conta das eleições presidenciais na agremiação da Vila Belmiro.

O comandante chega para assumir a vaga deixada pelo brasileiro Paulo Turra, que foi demitido neste domingo (06), após três derrotas, três empates e apenas uma vitória em sete partidas no comando do Peixe. Dessa forma, o Santos vai para o terceiro treinador do ano. No início da temporada, vale lembra, o Alvinegro Praiano foi comandado por Odair Hellmann.

*Mais informações em instantes