Tiquinho Soares sofre entorse no joelho esquerdo e será reavaliado no Botafogo

O Botafogo ofreu um duro golpe ainda no primeiro tempo do duelo com o Cruzeiro, neste domingo (6/8) no Mineirão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima do primeiro turno. Tiquinho Soares, artilheiro da competição com 13 gols, teve uma entorse no joelho esquerdo e será reavaliado ao longo da semana por meio de exames.

“O atleta Tiquinho Soares sofreu uma entorse no joelho esquerdo e será reavaliado com exames. O atleta iniciou tratamento já no vestiário do Mineirão”, informou o Botafogo.

O artilheiro já seria desfalque na próxima rodada contra o Internacional, no Nilton Santos, às 21h, no próximo sábado, visto que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro. No jogo deste domingo, Bruno Lage optou pela entrada do meia Lucas Fernandes.

Para o duelo contra o Colorado, o treinador português terá a dor de cabeça para definir o substituto de um dos destaques do time. Janderson e Matheus Nascimento são os nomes ideais por serem da posição, porém também pode testar Eduardo como falso nove.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.