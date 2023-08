Inglaterra x Nigéria: onde assistir, escalações, arbitragem

Inglaterra e Nigéria se enfrentam na madrugada desta segunda-feira, 7/8, às 4h30 (de Brasília) lutando por um lugar nas quartas de final da Copa do Mundo Feminina. O jogo será no Lang Park, em Brisbane, na Austrália. A Nigéria busca a sua primeira vitória em mata-matas de Mundial. Mas a situação não será fácil. A campeã euroopeia Inglaterra, principalmente após a eliminação dos EUA para a Suécia, é cotada como a maior favorita ao título.

Quem avançar às quartas enfrentará o vencedor do duelo entre Colômbia e Jamaica, que jogarão nesta terça-feira, no Estádio Retangular de Melbourne, na Austrália.

Onde assistir:

A Cazé TV e a Fifa+ (www.fifa.com) transmitem a partir das 4h30. Mas a Cazé abre as transmissões uma hora antes.

Como está a Inglaterra

Dona de campanha 100% ao vencer seus três jogos no Grupo C que contava com duas seleções de nível (Dinamarca e China). O principal desfalque será Keira Walsh. A apoiadora desfalcou o time na rodada passada (6 a 1 na China) e não se recuperou a tempo para o jogo desta segunda-feira. Assim, Katie Zelem deve ser mantida entre as titulares.

Como está a Nigéria

A Nigéria surpreendeu ao conseguir eliminar o Canadá e se garantir em segundo lugar no Grupo B, atrás apenas da Austrália. Alías, a Nigéria empatou com as canadenses (0 a 0) e venceu a anfitriã Austrália (3 a 2), mostrando todas a sua força.

Mas o time teve uma ótima notícia. A atacante Oshoala, sua principal jogadora, se recuperou de lesão, treinou neste domingo e vai para o jogo. Assim, o único desfalque será Abiodun, que cumpre suspensão.

INGLATERRA X NIGÉRIA

Copa do Mundo Feminina – Oitavas de final

Data e horário: 7/8/2023

Local: Lang Park, Brisbane (AUS)

INGLATERRA: Mary Earps; Carter, Bright e Greenwood; Lucy Bronze, Zelem, Stanway e Daly; James; Russo e Hemp. Técnica: Sarina Wiegman

NIGÉRIA: Nnadozie; Alozie, Ohale, Demehin e Plumptre; Ucheibe e Ayinde; Ajibade, Payne e Kanu; Oshoala. Técnico: Randy Waldrum

Árbitro: Melissa Borjas (HON)

Auxiliares: Shirley Perello (HON) e Sandra Ramirez (MEX)

VAR: Armando Villarreal (USA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.