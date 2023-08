Perri garante empate do Botafogo com o Cruzeiro

Em um jogo de muitas chances no segundo tempo, Cruzeiro e Botafogo ficaram no 0 a 0 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Glorioso segue na liderança isolada da competição com 44 pontos, mas pode ver a diferença para o Flamengo diminuir, caso o rival vença o Cuiabá. O time celeste, por sua vez, soma 24 pontos na 11ª posição.

Na próxima rodada, a última do primeiro turno, o Glorioso volta a atuar no Nilton Santos, no sábado, dia 12, às 21h, contra o Internacional. A equipe mineira finaliza a primeira metade do campeonato contra o Palmeiras, dia 14, às 20h, no Allianz Parque.

PRIMEIRO TEMPO

Com o Mineirão lotado, as duas equipes iniciaram a partida de forma equilibrada, estudando as melhores alternativas para levar perigo à meta adversária. Os donos da casa chegaram com velocidade na área com Matheus Pereira, que pediu pênalti no lance, mas o árbitro nada assinalou. Contudo, tiveram dificuldades na finalização para transformar o volume em gols.

Em outra boa chegada, Matheus Pereira cobrou escanteio com categoria para Castan cabecear. A bola foi no canto, mas parou em Lucas Perri, que fez uma defesa segura. Nos primeiros quarenta e cinco minutos, o Botafogo teve dificuldade para incomodar o adversário e sofreu um duro golpe. Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão, sentiu e deixou o gramado para a entrada de Lucas Fernandes.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Cruzeiro decidiu pressionar o líder do campeonato e fazer valer o mando de campo. Novamente Matheus Pereira teve liberdade para arriscar o chute, mas parou em Lucas Perri. Neste sentido, o Alvinegro, porém, seguia sem levar perigo ao adversário, mas conseguia sustentar o volume mineiro.

Aos 35, depois da bola ser alçada na área, Lucas Perri tinha o domínio dela nas mãos, mas Castan chegou atrasado e tomou o amarelo. Na reta final da partida, a equipe mineira tentava pressionar, mas parou na grande atuação de Lucas Perri que fez duas grandes defesas para segurar o resultado. Em outro cruzamento, Luciao Castán subiu sozinho, mas mandou para fora.

DE OLHO NO RECORDE

Com o resultado, o Botafogo ainda tem chance de igualar o recorde de pontos de uma equipe no primeiro turno com 20 clubes (desde 2006). Trata-se do Corinthians, que em 2017 sob o comando de Fábio Carille, terminou a primeira metade do campeonato com 47 pontos. O time da estrela solitária soma 44 e caso vença o Inter no sábado, também terminará com 47.

CRUZEIRO 0X0 BOTAFOGO