Bahia vence América e empurra Santos para o Z4

Em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão, a penúltima do turno, o Bahia venceu o América-MG por 3 a 1, na noite deste domingo (06), na Arena Fonte Nova. De quebra, o Tricolor saiu do Z4 e empurrou o Santos para o grupo dos últimos quatro colocados. Os gols foram marcados por Everaldo, Cauly e Ratão. Já Mastriani fez o de honra dos visitantes.

Dessa forma, o Bahia é o primeiro fora do Z4, com 18 pontos, a mesma pontuação do Santos, que abre a zona de rebaixamento por ter um saldo pior (-6 a -8). O América, por sua vez, caiu para a lanterna, com 10 pontos, mas um jogo a menos. Este, curiosamente, é contra o Vasco (19º, com 12), em Minas. A zona de degola tem ainda o Coritiba, com 14 pontos.

Por conta da posição dos dos times e também do fator casa, esperava-se que o Bahia começasse mais em cima. E assim foi feito. Logo no primeiro minuto, o Tricolor levou perigo com Ratão. Pouco depois, os donos da casa chegaram com Camilo Cándido e Ademir. O América até respondeu com Felipe Azevedo e Nicolas.

No entanto, a noite era mesmo da equipe nordestina. Aos 23, o Esquadrão quase marcou: Ademir cruzou, mas Ratão não finalizou bem. Dois minutos depois, porém, o Bahia abriu o placar. Na ocasião, o uruguaio Camilo Cándido fez grande jogada individual, com direito à caneta sobre Daniel Borges, e cruzou para Everaldo, que finalizou muito bem. Ainda na primeira etapa, Nicolas e Everaldo levaram perigo para América e Bahia, respectivamente.

América empata, mas Bahia breca reação

A segunda etapa, porém, começou com domínio do América, que chegou ao empate logo aos seis. Em cobrança de falta, Benítez cruzou para Mastriani, que marcou de cabeça. O Bahia, entretanto, não demorou a retomar as rédeas da partida. Sete minutos mais tarde, o Tricolor marcou com Cauly, aproveitando passe de Cauly.

O que já estava ruim para o América-MG ficou ainda pior aos 19, quando o zagueiro Burgos recebeu segundo cartão amarelo e foi expulso. Assim, o Bahia cresceu na partida e deu números finais aos 24, com Ratão aproveitando outra assistência de Cauly.

BAHIA 3 X 1 AMÉRICA-MG

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 6/8/2023

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto (Cicinho, aos 29’/2ºT) , Kanu, Victor Hugo e Camilo Cándido (Matheus Bahia, aos 34’/2ºT) ; Rezende, Cauly, Thaciano (Yago Felipe, aos 29’/2ºT) e Ademir (Vítor Jacaré, aos 29’/2ºT) ; Ratão (Léo Cittadini, aos 39’/2ºT) e Everaldo Técnico: Renato Paiva

AMÉRICA-MG: Mateus Pasinato; Daniel Borges (Rodriguinho, aos 32’/2ºT) , Burgos, Éder e Nicolas; Javier Méndez (Iago Maidana, aos 27’/2ºT), Juninho e Martínez; Felipe Azevedo (Benítez, aos 42’/2ºT) , Mastriani (Paulinho Boia, aos 27’/2ºT) e Pedrinho (Everaldo, aos 39’/2ºT) Técnico: Vagner Mancini

Gols: Everaldo, aos 25’/1ºT (1-0); Mastriani, aos 6’/2ºT (1-1); Cauly, aos 13’/2ºT (2-1) e Ratão, aos 24’/2ºT (3-1)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-FIFA) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)

Cartões amarelos: Victor Hugo; Ademir, Vítor Jacaré e Léo Cittadini (BAH); Burgos, Juninho, Benítez e Mastriani (AME)

Cartão vermelho: Burgos (AME), aos 19’/2ºT

