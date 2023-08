Perri valoriza empate do Botafogo com o Cruzeiro no Mineirão

Mais líder do que nunca! O Botafogo não teve uma boa atuação diante do Cruzeiro no Mineirão, porém conseguiu sustentar a pressão no segundo tempo e segurou o 0 a 0. A estrela do triunfo alvinegro foi o goleiro Lucas Perri, que fez duas grandes defesas que garantiram o resultado. Na saída de campo, o arqueiro valorizou o ponto conquistado fora de casa.

“Todo jogo do Campeonato Brasileiro tem uma dificuldade gigantesca. Jogar na frente de 44 mil pessoas é uma dificuldade. Acredito que no primeiro tempo a gente sofreu bastante, sofremos com o ataque do Cruzeiro. No segundo tempo, conseguimos ficar equilibrados que é o que a gente sempre busca. Cada ponto no campeonato tem que ser comemorado, porque é muito difícil jogar aqui no Mineirão. Agora é seguir trabalhando. focado, descansando para outras batalhas” , disse, antes de brincar sobre sua condição de jogo:

“Estou sentindo, mas está tudo certo. Nada que vai me tirar de jogo”, explicou

Com o resultado, o Botafogo ainda tem chance de igualar o recorde de pontos de uma equipe no primeiro turno com 20 clubes (desde 2006). Trata-se do Corinthians, que em 2017 sob o comando de Fábio Carille, terminou a primeira metade do campeonato com 47 pontos. Nesse sentido, o time da estrela solitária soma 44 e caso vença o Inter no sábado, também terminará com 47.

Na próxima rodada, a última do primeiro turno, o Glorioso volta a atuar no Nilton Santos, no sábado, dia 12, às 21h, contra o Internacional. Antes disso, a equipe mede forças com o Guaraní-PAR, no Defensores Del Chaco, pelo jogo de volta das oitavas da Copa Sul-Americana.

