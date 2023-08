Bragantino vence Coritiba fora de casa e entra no G6 do Brasileirão

O Red Bull Bragantino visitou o Coritiba na noite deste domingo (6/8), no Couto Pereira, e mandou bem. Afinal, venceu por 1 a 0. O resultado coloca os paulistas no G6 do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o solitário gol de Sorriso também manteve o Coritiba dentro da zona de rebaixamento, na 18ªcolocação do Brasileirão.

Sorriso garantido?

A partida começou com o Bragantino tendo mais atitude, frente a um Coritiba, que apostava em contra-golepar. Até que aos 18′, Vitinho faz boa jogada na ponta e cruza para Sorriso escapar da marcação, e abrir o placar em pleno Couto Pereira. Depois disso, o Bragantino conseguiu manter o domínio da partida, principalmente com a boa atuação de Vitinho. Já o Coritiba teve apenas uma chance, com Matheus Bianqui, já nos minutos finais.

Coritiba até avança, mas não sai do zero

Na segunda etapa, a partida esteve mais equilibrada, e o Coritiba chegou a empatar a partida com Moreno, mas o VAR encontrou impedimento na jogada que originaria o empate. Entretanto, o Bragantino manteve o controle da equipe até os minutos finais, para garantir a vitória por 1 a 0.

CORITIBA 0X1 RED BULL BRAGANTINO

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 6/8/2023

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson Bahia; Andrey (Garcez, aos 37′ do 1T), Bruno Gomes (Edu, aos 27′ do 2T) e Matheus Bianqui (Gómez, aos 13′ do 2T); Kaio César (Fransérgio, aos 13′ do 2T), Marcelino Moreno e Diogo Oliveira (Natanael, aos 13′ do 2T). Técnico: Thiago Kosloski.

BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado (Aderlan, intervalo), Luan Patrick, Cipriano (Guilherme Lopes, aos 30′ do 2T) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Quintero, aos 6′ do 2T), Lucas Evangelista e Luan Cândido; Sorriso, Vitinho (Thiago Borbas, aos 21′ do 2T) e Eduardo Sasha (Gustavinho, aos 21′ do 2T). Técnico: Pedro Caixinha

Gol: Sorriso, aos 18’/1ºT (0-1)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Auxiliares: Kléber Lúcio Gil (SC) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Cartões Amarelos: Andrey, Bruno Gomes e Jamerson (COR), Cipriano, Hurtado, Juninho Capixaba Luan Cândido e Vitinho (BRA)