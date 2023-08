Após revés para o Bahia, Vagner Mancini deixa o América-MG

Após o revés para o Bahia, na Fonte Nova, a diretoria do América-MG anunciou que Vagner Mancini não é mais técnico do clube. No momento, o Coelho ocupa a lanterna da competição e não vence há oito partidas. Nesse sentido, o comandante não resistiu à sequência negativa.

Vale destacar que essa foi a segunda passagem do técnico pelo Coelho. No entanto, o atual desempenho do time deixa a desejar, visto que só teve duas vitórias, três empates e cinco derrotas nas últimas dez partidas na temporada.

Mancini retornou ao clube em abril de 2022 e finalizou o trabalho com 97 partidas, com 38 triunfos, 21 empates e 38 derrotas. Apesar do vice-campeonato estadual, a equipe mineira não consegue reagir no Brasileirão e encerrará o primeiro turno na zona de rebaixamento.

O América-MG tem um jogo a menos que seus adversários, porém tem a pior defesa da competição nacional ao sofrer 40 gols. Na Copa do Brasil, o time foi eliminado pelo Corinthians, enquanto na Sul-Americana tentará a classificação para as quartas contra o Bragantino na próxima quinta.

Na primeira passagem, em 2021, o comandante não ficou tanto tempo à frente do América, pois acabou assumindo o Grêmio na sequência. No entanto, acabou sendo rebaixado com o Imortal Tricolor ao fim daquela temporada. Contando as duas passagens, Vagner Mancini comandou o América em 118 partidas.

