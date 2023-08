Bruno Lage admite que Botafogo não teve uma boa atuação contra o Cruzeiro

O Botafogo não teve uma boa atuação diante do Cruzeiro, mas conseguiu segurar o empate por 0 a 0 no Mineirão e aumentou a diferença para o atual segundo colocado, o Flamengo. Durante a coletiva, o técnico Bruno Lage analisou o desempenho da equipe e ressaltou que o campeonato é um processo e que o ponto foi importante para a campanha.

“Primeiro é dar os parabéns ao Cruzeiro e dar um abraço ao Pepa, fizeram um grande jogo. Estamos trabalhando para evoluir a equipe para tentar ter mais capacidade de jogo com bola. Hoje não conseguimos criar oportunidade de gol, o adversário nos pressionou muito, faltou um pouco de inspiração dos homens de frente de procurar os passes que estavam disponíveis. É um processo. Já houve jogos do Botafogo assim. Estamos tentando acertar, claro que queríamos ter mais domínio do jogo. Tem que haver um equilíbrio. Não podia chegar aqui e impor as coisas, estou propondo coisinhas e uma delas é a equipe ter um controle maior com bola, porque sem bola já somos bem. Estou tendo noção do que é o Brasileirão e de como é difícil jogar fora de casa. Somamos mais um ponto em nossa caminhada”, disse.

A SITUAÇÃO DO ARTILHEIRO

Ainda no primeiro tempo, o treinador teve um duro golpe quando viu o seu artilheiro, Tiquinho soares cair no gramado sentindo dores. O atacante teve uma entorse no joelho esquerdo e será examinado ao longo da semana. No entanto, Lage reforçou a ideia de que ainda não se sabe a gravidade da situação, mas exaltou a entrega de seu artilheiro.

“Sobre lesão ainda não temos a informação concreta. Falei com ele e ele está tranquilo, acredito muito nele. Vou usar a frase que a torcida usa dele, com uma perna ele vai para dentro. Não posso dizer, mas o Tiquinho é f.., é fogo. Se tiver que ir, ele vai com uma perna para ajudar a equipe. Eu vi um Tiquinho ali no final a dar uma moral no pessoal, tentando levantar as pessoas. Dei os parabéns aos jogadores pelo trabalho que foi feito”, frisou.

PAREDÃO ALVINEGRO

Por fim, o comandante enalteceu mais uma grande atuação de Lucas Perri. Nesse sentido, o goleiro foi a estrela da partida e garantiu o empate com duas grandes defesas.

“O Lucas tem sido, não só hoje, um jogador muito importante na equipe. É engraçado o Tiquinho e o Lucas ter cânticos com palavrões, mas é verdade. A música diz que é o melhor goleiro do Brasil. O Adry fez um jogo fantástico, tirou tudo do ar. A equipe condicionou muito o jogo do Cruzeiro. Os grandes goleiros são esse, quando os zagueiros podem não aparecer eles estão lá para defender. Foi mais uma grande exibição”, finalizou.

