Cuiabá dá um baile no Flamengo na Arena Pantanal

Com muitos reservas, o Flamengo foi até o Mato Grosso enfrentar o Cuiabá, neste domingo (6/8), na Arena Pantanal. E neste jogo pela 18ª rodada do Brasileiro, jogou muito mal no primeiro tempo. Conseguiu começar a etapa final ainda pior. Assim, levou dois gols e viu os cuiabanos perderem outras boas chances . Dessa forma, não foi surpresa levar um baile do Cuiabá, que venceu por 3 a 0 nesta que foi uma atuação ainda pior do que aquela que resultou na goleada do Bragantino há semanas. Matheus Alexandre, Clayson e Deyverson fizeram os gols. Assim, esta foi a primeira derrota do Mengo após 11 jogos. E o sexto jogo que o Cuiabá segue sem perder, sendo a quarta vitória seguida.

Com o resultado, a única boa notícia para o Rubro-Negro é que, com os resultados da rodada, o time se mantém na vice-liderança, com 31 pontos. A notícia ruim é que o time não aproveitou um raro tropeço do líder Botafogo, que mesmo com o empate com o Cruzeiro, ampliou a sua vantagem na ponta, pois foi aos 44 pontos. Já o Cuiabá é só festa. Foi aos 28 pontos, em oitavo lugar (apenas três do vice-líder).

Flamengo leva sufoco no 1º tempo

Com vários reservas e uma escalação inédita, o Flamengo mostrou grande desentrosamento. Praticamente não encaixou um ataque. Assim, mesmo com um pouco mais de posse (56%) viu o Cuiabá finalizar 12 vezes, contra apenas dois chutes seus. O pior, passou um tremendo sufoco, com o Cuiabá mandando bolas para a sua área e o goleiro Matheus Cunha e o zagueiro Pablo se virando para rechaçar, pois todos os demais jogadores estavam mal demais. Felizmente para o Mengo, o ataque do Cuiabá estava descalibrado. E o Fla só assustou no último lance, uma bicicleta (descalibrada) de Pedro. Enfim, o pior primeiro tempo dos cariocas nesta Série A.

Cluiabá massacra na etapa final

O Flamengo voltou sem o lateral-esquerdo Ayrton Lucas. Entrou Allan. Contudo, parece que Sampoili não falou quem ficaria na lateral. O Cuiabá saiu com a bola e após cruzamento que David Luiz cortou mal, o lateral-direito Matheus Alexandre, livre fez 1 a 0, aos trinta segundos. Sampaoli meteu Thiago Maia de lateral. Mas o volante é lento e nem tem cacoete para a função. Virou avenida. E do lado direito, Varela era outra avenida.

Assim, rolou um massacre dos cuiabanos, que foram perdendo chances, mas chegaram ao segundo gol numa linha de passe, com Clayton concluindo. Depois, ampliou em novo baile pela esquerda da defesa do Fla, quando Allan e Thiago Maia só viram Wellington Silva deitar e rolar e cruzar para Deyverson ratificar a fama de algoz do Fla: 3 a 0. No fim, Pedro perdeu um gol neste que foi o pior jogo do time carioca neste ano. Enfim, é virar a chave. No meio de semana tem Libertadores.

CUIABÁ 3X0 FLAMENGO

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 6/8/2023

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

Público: 33.091

Renda: R$ 3.889.720,00

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (Uendel, 32’/2ºT) ; Raniele (Filipe Augusto, 34’2ºT), Fernando Sobral e Ceppelini (Lucas Mineiro, 24’/2ºT) ; Jonathan Cafú (Derik Lacerda, 24’/2ºT), Clayson (Wellington Silva, 24’/2ºT) e Deyverson. Técnico: António Oliveira

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela (Wesley, 14’/2ºT), Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas (Allan, Intervalo); Thiago Maia, Victor Hugo, Gerson (Igor Jesus, 36’2ºT) e Éverton Cebolinha (Bruno Henrique, 15’/2ºT); Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli

Gols: Matheus Alexandre, 30 segundos do 2ºT (1-0); Clayson, 9’/2ºT (2-0); Deyverson, 35’/2ºT (3-0)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Raniele (CUI)

Cartões vermelhos:

