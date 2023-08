O Flamengo tinha a chance de diminuir a diferença para o líder Botafogo, que ficou no empate sem gols com o Cruzeiro em Belo Horizonte, mas sucumbiu diante do Cuiabá por 3 a 0, na Arena Pantanal. Com isso, o Dourado tiriunfou sobre o Rubro-Negro pela primeira vez em sua história. Na saída de campo, Ayrton Lucas disse que não tem como explicar a fraca atuação da equipe.

“A gente sabia que seria um jogo difícil. Tivemos um primeiro tempo muito abaixo do que a gente vinha jogando. Um pouco desligado no segundo tempo e acabamos tomando os gols. Difícil falar quando a gente perde. Continuar trabalhando para reverter daqui para frente”, disse.

CASO SOLUCIONADO

Uma semana depois do atacante Pedro ter sido agredido, Ayrton Lucas afirmou que o caso já foi solucionado internamente e que não afetou na atuação deste domingo. O camisa 9 foi titular na partida, algo que não acontecia desde o dia 8 de julho, no empate com o Palmeiras, no Allianz Parque.

“Acho que não (não afetou o time em campo). Dessa forma, foi um momento muito triste para todos. Isso foi resolvido, vamos esquecer. É difícil falar quando perdemos, mas agora é ver o que tem para corrigir e não repetir mais”, explicou.

SUBSITUTIÇÃO E DESEMPENHO INDIVIDUAL

Por fim, o lateral explicou como está fisicamente para a sequência do campeonato.

“Estou bem, acabei tomando uma pancada, o pé ficou dormente. Neste sentido, eu fiz um primeiro tempo muito abaixo, fico triste pela opção do treinador, mas a gente respeita, vai continuar trabalhando”, finalizou.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira, para medir forças com o Olímpia-PAR, no Defensores Del Chaco, às 21h, no jogo de volta das oitavas da Libertadores. Pela última rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro encara o São Paulo, domingo, dia 13, às 18h30, no Marcanã, no reencontro com Dorival Júnior.