Renato não ameniza em crítica ao Grêmio em São Januário: ‘Não poderia perder’

O técnico Renato Gaúcho não gostou absolutamente nada da atuação do Grêmio na derrota de 1 a 0 para o Vasco, na tarde deste domingo (6/8), em São Januário. Diante do então lanterna do Campeonato Brasileiro, que atuou sem torcida em seu estádio, o comandante reclamou da falta de empenho da equipe.

‘São pagos para isso’

A síntese da entrevista coletiva foi em relação ao que o Tricolor gaúcho entregou em campo. Ex-centroavante, Renato não poupou na medida das críticas.

“Sempre falo pra eles que estão em um clube como o Grêmio e têm tudo do bom e do melhor, em todos sentidos, com salários em dia. O que cobro, e por isso que estou chateado, é a entrega dentro do campo, que tem de ser durante os 90 minutos. Até porque são pagos para isso”, ressaltou o treinador.

Grupo inchado e ‘fila andando’

Além disso, para não deixar dúvida, Renato tratou de jogar lenha na fogueira nas críticas ao elenco. Segundo o técnico, o elenco inchou, e logo, “a fila vai andar’.

“Mas meu grupo deu uma inchada e a fila anda. Anda lá fora e anda aqui dentro. Comigo a fila vai andar. As chances estão sendo dadas. Se não aproveitou, dá licença que o companheiro dele vai ter oportunidade também”, reafirmou.

‘Deveríamos aproveitar melhor a posição deles’

Outro ponto destacado por Renato é que o time não poderia perder para o Vasco no momento em que o adversário vive, ainda no Z4 da competição. Em outras palavras, era uma partida que “não se poderia perder”.

“Com todo respeito ao Vasco, mas deveríamos aproveitar melhor a posição deles na tabela e a parte psicológica. Mas infelizmente isso não aconteceu”, concluiu o treinador.

