Auxiliar de Pepa avalia atuação celeste contra o Botafogo: ‘Merecíamos vencer’

O Cruzeiro empatou sem gols com o Botafogo, jogando no Mineirão, mas a atuação foi bastante destacada por Samuel Correia. O auxiliar técnico de Pepa assumiu a equipe no lugar do português, suspenso nesta rodada. Assim, ele elogiou o desempenho celeste, afirmando que a equipe teve grandes chances de ganhar o jogo.

“Penso que fizemos um jogo soberbo”, afirmou, dizendo que preferia enaltecer a parte coletiva da equipe, do que a qualidade de Lucas Perri, goleiro botafoguense que “com duas defesas absurdas travou nosso gol”, segundo o auxiliar.

Na visão de Samuel, o placar mais justo seria a vitória do Cruzeiro, sobretudo pelo que o time demonstrou no segundo tempo.

“Na primeira etapa, não criamos muitas situações flagrantes de finalização. Mas pela qualidade que tivemos na segunda parte, se falarmos de justiça, merecíamos os três pontos”, ressaltou.

