Sampaoli ressalta que Flamengo não competiu: ‘Tem que ter a mesma disposição dos jogos eliminatórios’

Ao longo das últimas semanas, a discrepância entre as atuações do Flamengo nos jogos eliminatórias e no Brasileirão tem ficado evidente. Nas Copas, o Rubro-Negro tem sido mais competitivo, com um desempenho convincente diante dos adversários. Neste domingo, a equipe foi apática contra o Cuiabá e saiu de campo com uma pesada derrota por 3 a 0. Na coletiva de imprensa, Sampaoli concordou com a análise e disse que o time não competiu e foi presa fácil para o Dourado.

“É um aspecto competitivo que o time tem que melhorar. Obviamente as coisas mudam muito nas diferentes competições. Nos jogos eliminatórios o time está mais conectado, mais decisivos, mais protagonistas. Dessa forma, hoje o time fez um primeiro tempo muito fraco, sem vontade, sem paixão. E saiu perdendo no segundo tempo por um erro pontual, são coisas que temos que melhorar”, disse o treinador rubro-negro.

“O Flamengo tem que ter a mesma disposição e atenção dos jogos eliminatórios. Hoje lamentavelmente o time não competiu”, completou

DISTÂNCIA AUMENTA PARA O RIVAL

O comandante argentino também lamentou a distância de 13 pontos para o líder Botafogo. Com isso, a equipe da Gávea perdeu a oportunidade de diminuir a diferença,mas mesmo cm o tropeço do Glorioso, viu a margem aumentar na penúltima rodada do primeiro turno.

“Tentamos a todo momento fazer que os jogadores sintam o jogo como o último. Eu sinceramente fico empolgado com o Brasileiro, para mim é o torneio mais importante, por isso eu vim. Nesse sentido, é uma competição que, em todas as vezes que vim ao Brasil, estive perto, mas não conquistei. É a minha competição preferida. Temos que mudar rápido a cabeça dos jogadores porque essa é uma competição que não podemos demorar a prestar atenção porque, caso contrário, vai ser cada vez mais difícil”, demonstrou frustração.

O Flamengo volta a campo na quinta-feira, para medir forças com o Olímpia-PAR, no Defensores Del Chaco, às 21h, no jogo de volta das oitavas da Libertadores. Pela última rodada do Brasileirão, o Rubro-Negro encara o São Paulo, domingo, dia 13, às 18h30, no Marcanã, no reencontro com Dorival Júnior.